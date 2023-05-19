Швецова (Васильева) Павла Васильева
Место рождения
Дата рождения26.05.1886
Дата смерти17.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1886
Отец: Василий Евсигнеев
Мать: Дарья Димитриева
Бракосочетание
22.01.1912
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Швецов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
26.11.1914
Дочь: Аникеева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
25.03.1918
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
15.01.1928
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич
Смерть
17.01.1949