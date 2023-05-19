Швецова (Васильева) Павла Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова (Васильева) Павла Васильева

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

26.05.1886

Дата смерти

17.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1886

Отец: Василий Евсигнеев

Мать: Дарья Димитриева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1912

Муж: Швецов Сергей Яковлевич

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Швецов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
26.11.1914

Дочь: Аникеева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.03.1918

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Швецов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Швецов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.01.1928

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Швецов Сергей Яковлевич

Смерть
17.01.1949
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