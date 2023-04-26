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(Васильева) Дарья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Василий Евсигнеев

Мать: Дарья Димитриева

Бракосочетание
1908

Муж: Шкиячков Димитрий Григорьев

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.10.1914

Дочь: Елизавета Димитриева

Отец ребёнка: Шкиячков Димитрий Григорьев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд