(Васильева) Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Василий Евсигнеев
Мать: Дарья Димитриева
Бракосочетание
1908
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.10.1914
Дочь: Елизавета Димитриева
Отец ребёнка: Шкиячков Димитрий Григорьев
Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд