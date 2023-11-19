Меркулова Ксения Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Жила в Тюринке
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Меркулов Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Меркулов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
11.04.1900 ст.
Отец ребёнка: Меркулов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
09.06.1902
Дочь: Меркулова Агрипина Николаевна
Отец ребёнка: Меркулов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Меркулов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
27.04.1918
Отец ребёнка: Меркулов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
30.01.1920
Сын: Меркулов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Меркулов Николай Ефимович
Смерть
Неизвестно