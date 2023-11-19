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Меркулова Ксения Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Жила в Тюринке
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Меркулов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Меркулов Николай Ефимович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.04.1900 ст.

Сын: Меркулов Егор Николаевич

Отец ребёнка: Меркулов Николай Ефимович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.06.1902

Дочь: Меркулова Агрипина Николаевна

Отец ребёнка: Меркулов Николай Ефимович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Меркулов Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Меркулов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
27.04.1918

Сын: Меркулов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Меркулов Николай Ефимович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1920

Сын: Меркулов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Меркулов Николай Ефимович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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