Меркулов Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Меркулов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1900 ст.
Мать ребёнка: Меркулова Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Меркулов Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Меркулова Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
09.06.1902
Дочь: Меркулова Агрипина Николаевна
Мать ребёнка: Меркулова Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Меркулова Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
27.04.1918
Мать ребёнка: Меркулова Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
30.01.1920
Сын: Меркулов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Меркулова Ксения Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно