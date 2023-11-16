Меркулов Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркулов Николай Ефимович

Меркулов Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Меркулов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1900 ст.

Сын: Меркулов Егор Николаевич

Мать ребёнка: Меркулова Ксения Егоровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Меркулов Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Меркулова Ксения Егоровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.06.1902

Дочь: Меркулова Агрипина Николаевна

Мать ребёнка: Меркулова Ксения Егоровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Меркулов Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Меркулова Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
27.04.1918

Сын: Меркулов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Меркулова Ксения Егоровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1920

Сын: Меркулов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Меркулова Ксения Егоровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Ксения Егоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close