Меркулов Ефим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1937
Сын: Меркулов Николай Ефимович
Мать ребёнка: Меркулова Ксения Михайловна
Переехал жить в Мещерино.
Рождение ребёнка
1941
Сын: Меркулов Александр Ефимович
Мать ребёнка: Меркулова Ксения Михайловна
Переехал в Москву, потом в Тульскую обл.
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меркулова Ксения Михайловна
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958