Меркулов Ефим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулов Ефим Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

1937 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1937

Сын: Меркулов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Меркулова Ксения Михайловна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал жить в Мещерино.
Рождение ребёнка
1941

Сын: Меркулов Александр Ефимович

Мать ребёнка: Меркулова Ксения Михайловна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал в Москву, потом в Тульскую обл.
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркулова Ксения Михайловна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Ксения Михайловна

Смерть
1958
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