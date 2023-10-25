Кузнецов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Владимир
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Борис
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Юрий
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемагина Лидия
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Анастасия
Смерть
Неизвестно