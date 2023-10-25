Кузнецов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Владимир

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Борис

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Юрий

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемагина Лидия

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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