Кузнецова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Владимир
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Борис
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Юрий
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемагина Лидия
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Иван
Смерть
Неизвестно