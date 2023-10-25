Кузнецова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Владимир

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Борис

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Юрий

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемагина Лидия

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван

Смерть
Неизвестно
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