Наймушина Алена (Елена) Иванова
Место рожденияпоч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Наймушин Миней (Мина) Семенов
Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1744
Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Оксинья Семенова
Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Мавра Семенова
Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов
Рождение ребёнка
После 1762
Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Васса Семенова
Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Матрена Семенова
Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795