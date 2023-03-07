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Наймушина Алена (Елена) Иванова

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Место рождения

поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Наймушин Миней (Мина) Семенов

Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Наймушин Матфей Семенов

Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Наймушин Петр Семенов

Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Наймушин Михаил Семенов

Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Оксинья Семенова

Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Мавра Семенова

Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1762

Сын: Наймушин Архип Семенов

Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Наймушин Яков Семенов

Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Наймушин Лука Семенов

Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Васса Семенова

Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Матрена Семенова

Отец ребёнка: Наймушин Семен Иванов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Семен Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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