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Наймушин Архип Семенов

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Место рождения

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

После 1762

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1762

Отец: Наймушин Семен Иванов

Мать: Наймушина Алена (Елена) Иванова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Наймушин Павел Архипов

Мать ребёнка: Наймушина Овдотья Петрова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1785 ст.

Сын: Наймушин Сергей Архипов

Мать ребёнка: Наймушина Овдотья Петрова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Параскева Архипова

Мать ребёнка: Наймушина Овдотья Петрова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Овдотья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1834
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