Наймушин Архип Семенов
Место рождения
Дата рожденияПосле 1762
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1762
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Наймушина Овдотья Петрова
Рождение ребёнка
23.04.1785 ст.
Мать ребёнка: Наймушина Овдотья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Параскева Архипова
Мать ребёнка: Наймушина Овдотья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1834