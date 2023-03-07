Наймушин Петр Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Авдотья (Евдокия) Петрова
Мать ребёнка: Наймушина Евдокия (Дарья) Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Неонила Петрова
Мать ребёнка: Наймушина Евдокия (Дарья) Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Наймушина Анисья (Анна) (Иванова, Федорова)
Бракосочетание
12.10.1790 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Федосья Петрова
Мать ребёнка: Наймушина Анисья (Анна) (Иванова, Федорова)
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Федосья Петрова
Мать ребёнка: Наймушина Анисья (Анна) (Иванова, Федорова)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1803