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Наймушин Петр Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Наймушин Семен Иванов

Мать: Наймушина Алена (Елена) Иванова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Авдотья (Евдокия) Петрова

Мать ребёнка: Наймушина Евдокия (Дарья) Григорьева

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Неонила Петрова

Мать ребёнка: Наймушина Евдокия (Дарья) Григорьева

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Наймушин Поликарп Петров

Мать ребёнка: Наймушина Анисья (Анна) (Иванова, Федорова)

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.10.1790 ст.

Жена: Наймушина Анисья (Анна) (Иванова, Федорова)

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Федосья Петрова

Мать ребёнка: Наймушина Анисья (Анна) (Иванова, Федорова)

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Федосья Петрова

Мать ребёнка: Наймушина Анисья (Анна) (Иванова, Федорова)

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Евдокия (Дарья) Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1803
Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
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