Шипицын Марк Гаврилович
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Шипицын Гаврила Логинович
Мать: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Шипицына Наталья Ивановна
Рябово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно