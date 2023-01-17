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Шипицын Марк Гаврилович

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Шипицын Гаврила Логинович

Мать: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шипицын Илья Маркович

Мать ребёнка: Шипицына Наталья Ивановна

Рябово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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