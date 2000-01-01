Исупов Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1768
Отец: Исупов Иван Саватеев
Мать: Исупова Мавра Лукина
Рождение ребёнка
1795
Сын: Исупов Николай Леонтьевич
Мать ребёнка: Исупова Фёкла Феоктистова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Исупов Алексей Леонтьевич
Мать ребёнка: Исупова Фёкла Феоктистова
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Исупова Фёкла Феоктистова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно