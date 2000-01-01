Исупов Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Леонтий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1768

Отец: Исупов Иван Саватеев

Мать: Исупова Мавра Лукина

Рождение ребёнка
1795

Сын: Исупов Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: Исупова Фёкла Феоктистова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Исупов Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: Исупова Фёкла Феоктистова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Исупов Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Исупова Фёкла Феоктистова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Фёкла Феоктистова

Смерть
Неизвестно
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