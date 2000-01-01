Исупова Фёкла Феоктистова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Исупов Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Исупов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Исупов Алексей Леонтьевич
Отец ребёнка: Исупов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Исупов Леонтий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно