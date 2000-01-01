Исупова Фёкла Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсупова Фёкла Феоктистова

Исупова Фёкла Феоктистова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Исупов Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Исупов Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Исупов Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Исупов Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Исупов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Исупов Леонтий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Леонтий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close