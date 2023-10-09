Кузнецов Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Кузнецов Федор Семенович
Мать: Кузнецова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья
Есюнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья
Смерть
Между 1834 и 1858