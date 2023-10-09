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Кузнецов Иван Федорович

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Мужской

Отец

Между 1726 и 1727 г.р.

Мать

Около 1754 г.р.

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Кузнецов Федор Семенович

Мать: Кузнецова Марфа

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Кузнецов Иван Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Кузнецов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья

Есюнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Кузнецов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1834 и 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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