Кузнецов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Кузнецов Иван Федорович
Мать: Кузнецова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Кузнецова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Кузнецова) Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Кузнецов Палладий Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Кузнецова) Евлампия Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Абрамовна
Смерть
После 1858