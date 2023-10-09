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Кузнецов Иван Иванович

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Кузнецов Иван Федорович

Мать: Кузнецова Прасковья

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Татьяна Абрамовна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Кузнецова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Абрамовна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Кузнецова) Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Абрамовна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Кузнецов Палладий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Абрамовна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Кузнецов Федор Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Абрамовна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Кузнецова) Евлампия Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Абрамовна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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