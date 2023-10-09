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Кузнецов Федор Семенович

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1726 и 1727

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1728 г.р.
Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1726 и 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Марфа

Бракосочетание
Между 1743 и 1755

Жена: Кузнецова Авдотья или Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: (Кузнецова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья или Евдокия Ивановна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Кузнецов Иван Федорович

Мать ребёнка: Кузнецова Марфа

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1787 и 1825
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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