Кузнецов Федор Семенович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1726 и 1727
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1726 и 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Марфа
Бракосочетание
Между 1743 и 1755
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: (Кузнецова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Авдотья или Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Кузнецова Марфа
Смерть
Между 1787 и 1825