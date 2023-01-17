(Ульдякова) Анна Терентьевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1915
Дата смерти26.09.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1915
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-5VJP
Крещение
14.03.1915
Христорождественская церковь
Смерть
26.09.1915
Причина смерти: Infant | От кашля | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-QG32
Похороны
27.09.1915
Христорождественская церковь