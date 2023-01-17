(Ульдякова) Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ульдякова) Анна Терентьевна

(Ульдякова) Анна Терентьевна

avatar

Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.03.1915

Дата смерти

26.09.1915

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1915

Отец: Ульдяков Терентий Кузмич

Мать: Ульдякова Евдокия Николаевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-5VJP
Крещение
14.03.1915
Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Христорождественская церковь
Смерть
26.09.1915
Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Infant | От кашля | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-QG32
Похороны
27.09.1915
Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Христорождественская церковь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close