Ульдякова (Иванюкова) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.09.1895
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-7VNN | Христорождественская церковь
Рождение ребёнка
26.07.1896
Дочь: Евдокия Терентьевна
Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-MN3P
Рождение ребёнка
05.11.1898
Дочь: Матрена Терентьевна
Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-7W11
Рождение ребёнка
31.10.1900
Сын: Ульдяков Павел Терентьевич
Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-5KPD
Рождение ребёнка
06.03.1903
Дочь: Дарья Терентьевна
Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-7JTY
Рождение ребёнка
08.07.1905
Дочь: Ольга Терентьевна
Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-6P2X
Рождение ребёнка
29.04.1907
Сын: Ульдяков Иоанн Терентьевич
Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-7VWV
Рождение ребёнка
06.04.1913
Дочь: Анастасия Терентьевна
Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-L71Q
Рождение ребёнка
11.03.1915
Дочь: Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-5VJP
Рождение ребёнка
19.05.1917
Сын: Ульдяков Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-TNW4
Смерть
Неизвестно