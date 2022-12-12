Ульдякова (Иванюкова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльдякова (Иванюкова) Евдокия Николаевна

Ульдякова (Иванюкова) Евдокия Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.09.1895

Муж: Ульдяков Терентий Кузмич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-7VNN | Христорождественская церковь
Рождение ребёнка
26.07.1896

Дочь: Евдокия Терентьевна

Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-MN3P
Рождение ребёнка
05.11.1898

Дочь: Матрена Терентьевна

Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-7W11
Рождение ребёнка
31.10.1900

Сын: Ульдяков Павел Терентьевич

Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-5KPD
Рождение ребёнка
06.03.1903

Дочь: Дарья Терентьевна

Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-7JTY
Рождение ребёнка
08.07.1905

Дочь: Ольга Терентьевна

Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-6P2X
Рождение ребёнка
29.04.1907

Сын: Ульдяков Иоанн Терентьевич

Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-7VWV
Рождение ребёнка
06.04.1913

Дочь: Анастасия Терентьевна

Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-L71Q
Рождение ребёнка
11.03.1915

Дочь: Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-5VJP
Рождение ребёнка
19.05.1917

Сын: Ульдяков Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Ульдяков Терентий Кузмич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-TNW4
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close