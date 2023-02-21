Ульдяков Терентий Кузмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльдяков Терентий Кузмич

Ульдяков Терентий Кузмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Ульдяков Кузьма Васильевич

Мать: Евгения Сергеевна

Бракосочетание
06.09.1895

Жена: Ульдякова Евдокия Николаевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-7VNN | Христорождественская церковь
Рождение ребёнка
26.07.1896

Дочь: Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Николаевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-MN3P
Рождение ребёнка
05.11.1898

Дочь: Матрена Терентьевна

Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Николаевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-7W11
Рождение ребёнка
31.10.1900

Сын: Ульдяков Павел Терентьевич

Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Николаевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-5KPD
Рождение ребёнка
06.03.1903

Дочь: Дарья Терентьевна

Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Николаевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-7JTY
Рождение ребёнка
08.07.1905

Дочь: Ольга Терентьевна

Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Николаевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-6P2X
Рождение ребёнка
29.04.1907

Сын: Ульдяков Иоанн Терентьевич

Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Николаевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-7VWV
Рождение ребёнка
06.04.1913

Дочь: Анастасия Терентьевна

Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Николаевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-L71Q
Рождение ребёнка
11.03.1915

Дочь: Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Николаевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-5VJP
Рождение ребёнка
19.05.1917

Сын: Ульдяков Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Николаевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-TNW4
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close