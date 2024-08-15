Балицкий Гавриил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти13.10.1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Балицкий Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1901
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №12, стр. 51
Рождение ребёнка
06.07.1906
Сын: Балицкий Владимир Гавриилович
Мать ребёнка: Балицкая (Сененко) Христина Петровна
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №25, стр. 36
Рождение ребёнка
29.11.1908
Дочь: Балицкая Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Балицкая (Сененко) Христина Петровна
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №31, стр. 101
Рождение ребёнка
31.10.1913
Сын: Балицкий Михаил Гавриилович
Мать ребёнка: Балицкая (Сененко) Христина Петровна
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №62, стр. 64
Смерть
13.10.1918
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №104, стр. 98. Умер от тифа.
Рождение ребёнка
13.03.1919
Сын: Балицкий Никифор Гавриилович
Мать ребёнка: Балицкая (Сененко) Христина Петровна
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №113, стр. 15