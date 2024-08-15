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Балицкий Гавриил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

13.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Балицкий Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.1901

Жена: Балицкая (Сененко) Христина Петровна

ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №12, стр. 51
Рождение ребёнка
06.07.1906

Сын: Балицкий Владимир Гавриилович

Мать ребёнка: Балицкая (Сененко) Христина Петровна

ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №25, стр. 36
Рождение ребёнка
29.11.1908

Дочь: Балицкая Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Балицкая (Сененко) Христина Петровна

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №31, стр. 101
Рождение ребёнка
31.10.1913

Сын: Балицкий Михаил Гавриилович

Мать ребёнка: Балицкая (Сененко) Христина Петровна

ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №62, стр. 64
Смерть
13.10.1918
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №104, стр. 98. Умер от тифа.
Рождение ребёнка
13.03.1919

Сын: Балицкий Никифор Гавриилович

Мать ребёнка: Балицкая (Сененко) Христина Петровна

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №113, стр. 15

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