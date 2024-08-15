Балицкая (Сененко) Христина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Сененко Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1901
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №12, стр. 51
Рождение ребёнка
06.07.1906
Сын: Балицкий Владимир Гавриилович
Отец ребёнка: Балицкий Гавриил Петрович
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №25, стр. 36
Рождение ребёнка
29.11.1908
Дочь: Балицкая Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Балицкий Гавриил Петрович
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №31, стр. 101
Рождение ребёнка
31.10.1913
Сын: Балицкий Михаил Гавриилович
Отец ребёнка: Балицкий Гавриил Петрович
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №62, стр. 64
Рождение ребёнка
13.03.1919
Сын: Балицкий Никифор Гавриилович
Отец ребёнка: Балицкий Гавриил Петрович
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №113, стр. 15
Смерть
Неизвестно