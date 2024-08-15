Балицкая (Сененко) Христина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балицкая (Сененко) Христина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Сененко Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.1901

Муж: Балицкий Гавриил Петрович

ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №12, стр. 51
Рождение ребёнка
06.07.1906

Сын: Балицкий Владимир Гавриилович

Отец ребёнка: Балицкий Гавриил Петрович

ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №25, стр. 36
Рождение ребёнка
29.11.1908

Дочь: Балицкая Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Балицкий Гавриил Петрович

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №31, стр. 101
Рождение ребёнка
31.10.1913

Сын: Балицкий Михаил Гавриилович

Отец ребёнка: Балицкий Гавриил Петрович

ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №62, стр. 64
Рождение ребёнка
13.03.1919

Сын: Балицкий Никифор Гавриилович

Отец ребёнка: Балицкий Гавриил Петрович

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №113, стр. 15
Смерть
Неизвестно

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