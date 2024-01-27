Стрельников Аксен Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельников Аксен Кузьмич

Стрельников Аксен Кузьмич

Место рождения

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Стрельников Кузьма Иванович

Мать: Стрельникова Домна

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1879

Сын: Стрельников Василий Аксенович

Мать ребёнка: Стрельникова Екатерина

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1881

Сын: Стрельников Алексей Аксенович

Мать ребёнка: Стрельникова Екатерина

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мария Аксеновна

Мать ребёнка: Стрельникова Екатерина

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close