Стрельников Аксен Кузьмич
Место рожденияРоссийская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Стрельников Кузьма Иванович
Мать: Стрельникова Домна
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1879
Сын: Стрельников Василий Аксенович
Мать ребёнка: Стрельникова Екатерина
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1881
Сын: Стрельников Алексей Аксенович
Мать ребёнка: Стрельникова Екатерина
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мария Аксеновна
Мать ребёнка: Стрельникова Екатерина
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Неизвестно