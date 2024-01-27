Стрельникова Домна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Стрельников Анисим Кузьмич
Отец ребёнка: Стрельников Кузьма Иванович
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Стрельников Кузьма Иванович
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Акулина Кузьминична
Отец ребёнка: Стрельников Кузьма Иванович
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Стрельников Кузьма Иванович
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Стрельников Кузьма Иванович
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1856
Сын: Стрельников Аксен Кузьмич
Отец ребёнка: Стрельников Кузьма Иванович
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1858
Дочь: София Кузьминична
Отец ребёнка: Стрельников Кузьма Иванович
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Неизвестно