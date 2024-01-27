Стрельникова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельникова Домна

Стрельникова Домна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Стрельников Анисим Кузьмич

Отец ребёнка: Стрельников Кузьма Иванович

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Стрельников Кузьма Иванович

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Акулина Кузьминична

Отец ребёнка: Стрельников Кузьма Иванович

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1849

Сын: Стрельников Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Стрельников Кузьма Иванович

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Стрельников Кузьма Иванович

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1856

Сын: Стрельников Аксен Кузьмич

Отец ребёнка: Стрельников Кузьма Иванович

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1858

Дочь: София Кузьминична

Отец ребёнка: Стрельников Кузьма Иванович

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close