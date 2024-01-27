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Стрельникова Екатерина

Место рождения

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1879

Сын: Стрельников Василий Аксенович

Отец ребёнка: Стрельников Аксен Кузьмич

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1881

Сын: Стрельников Алексей Аксенович

Отец ребёнка: Стрельников Аксен Кузьмич

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мария Аксеновна

Отец ребёнка: Стрельников Аксен Кузьмич

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Неизвестно
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