Стрельникова Екатерина
Место рожденияРоссийская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1879
Сын: Стрельников Василий Аксенович
Отец ребёнка: Стрельников Аксен Кузьмич
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1881
Сын: Стрельников Алексей Аксенович
Отец ребёнка: Стрельников Аксен Кузьмич
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мария Аксеновна
Отец ребёнка: Стрельников Аксен Кузьмич
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Неизвестно