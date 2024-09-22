Серова Агафия Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Агафия Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
02.07.1854

Сын: Серов Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 18.10.1855

Дочь: Аршинова (Серова) Параскева Кузьминична

Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1859

Дочь: Маркова (Серова) Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.11.1860

Сын: Серов (Шапкин) Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1862

Сын: Серов Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1865

Сын: Сорокин Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.07.1866

Дочь: Серова (Серова) Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1870

Дочь: Серова (Серова) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1871

Дочь: Серова (Серова) Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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