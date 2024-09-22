Серова Агафия Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1854
Сын: Серов Павел Кузьмич
Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
Около 18.10.1855
Дочь: Аршинова (Серова) Параскева Кузьминична
Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
03.02.1859
Дочь: Маркова (Серова) Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
06.11.1860
Сын: Серов (Шапкин) Михаил Кузьмич
Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
08.10.1862
Сын: Серов Сергей Кузьмич
Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
23.01.1865
Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
07.07.1866
Дочь: Серова (Серова) Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
07.01.1870
Дочь: Серова (Серова) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.1871
Дочь: Серова (Серова) Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Серов Кузьма Николаевич
Смерть
Неизвестно