Серов Кузьма Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Серов Николай Алексеевич
Мать: Серова Елена
Рождение ребёнка
02.07.1854
Сын: Серов Павел Кузьмич
Мать ребёнка: Серова Агафия Харитоновна
Рождение ребёнка
Около 18.10.1855
Дочь: Серова Параскева Кузьминична
Мать ребёнка: Серова Агафия Харитоновна
Рождение ребёнка
03.02.1859
Дочь: Серова Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Серова Агафия Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно