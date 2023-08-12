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Серов Кузьма Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Серов Николай Алексеевич

Мать: Серова Елена

Рождение ребёнка
02.07.1854

Сын: Серов Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Серова Агафия Харитоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 18.10.1855

Дочь: Серова Параскева Кузьминична

Мать ребёнка: Серова Агафия Харитоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1859

Дочь: Серова Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Серова Агафия Харитоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Агафия Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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