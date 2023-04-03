Касымов Иона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касымов Иона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Касымов Николай

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
1909

Сын: Касымов Иван

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
1911

Сын: Касымов Василий

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
1915

Сын: Касымов Георгий

Мать ребёнка: Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1920
расстрелян
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