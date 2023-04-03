Касымов Иона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Касымов Николай
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
1909
Сын: Касымов Иван
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Касымов Василий
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Касымов Георгий
Мать ребёнка: Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1920
расстрелян