Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касымов Иона

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Касымов Николай

Отец ребёнка: Касымов Иона

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Касымова) Елена

Отец ребёнка: Касымов Иона

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Касымова) Мария

Отец ребёнка: Касымов Иона

Рождение ребёнка
1909

Сын: Касымов Иван

Отец ребёнка: Касымов Иона

Рождение ребёнка
1911

Сын: Касымов Василий

Отец ребёнка: Касымов Иона

Рождение ребёнка
1915

Сын: Касымов Георгий

Отец ребёнка: Касымов Иона

Смерть
Неизвестно

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