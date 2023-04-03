Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касымов Иона
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1903
Сын: Касымов Николай
Отец ребёнка: Касымов Иона
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Касымова) Елена
Отец ребёнка: Касымов Иона
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Касымова) Мария
Отец ребёнка: Касымов Иона
Рождение ребёнка
1909
Сын: Касымов Иван
Отец ребёнка: Касымов Иона
Рождение ребёнка
1911
Сын: Касымов Василий
Отец ребёнка: Касымов Иона
Рождение ребёнка
1915
Сын: Касымов Георгий
Отец ребёнка: Касымов Иона
Смерть
Неизвестно