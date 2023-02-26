Марфа Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1806
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Кулевич Стефан Савельев
Рождение ребёнка
18.01.1809
Дочь: Ксения Стефанова
Отец ребёнка: Кулевич Стефан Савельев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Кулевич Стефан Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно