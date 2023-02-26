Марфа Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1806

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Кулевич Стефан Савельев

Рождение ребёнка
18.01.1809

Дочь: Ксения Стефанова

Отец ребёнка: Кулевич Стефан Савельев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Кулевич Стефан Савельев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулевич Стефан Савельев

Смерть
Неизвестно
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