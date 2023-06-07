Фон Медем (Черткова) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти06.12.1925
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
18.05.1901
Рождение ребёнка
25.07.1902
Сын: Фон Медем Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Фон Медем Александр Оттонович
Рождение ребёнка
23.01.1904
Дочь: Фон Медем Софья Александровна
Отец ребёнка: Фон Медем Александр Оттонович
Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
08.09.1908
Дочь: Фон Медем Елена Александровна
Отец ребёнка: Фон Медем Александр Оттонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириченко Александра Александровна
Отец ребёнка: Фон Медем Александр Оттонович
Смерть
06.12.1925
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область