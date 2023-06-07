Фон Медем (Черткова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Медем (Черткова) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

06.12.1925

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Чертков Фёдор Дмитриевич

Мать: Черткова Елена Михайловна

Бракосочетание
18.05.1901

Муж: Фон Медем Александр Оттонович

Рождение ребёнка
25.07.1902

Сын: Фон Медем Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Фон Медем Александр Оттонович

Северный, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.01.1904

Дочь: Фон Медем Софья Александровна

Отец ребёнка: Фон Медем Александр Оттонович

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
08.09.1908

Дочь: Фон Медем Елена Александровна

Отец ребёнка: Фон Медем Александр Оттонович

Северный, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириченко Александра Александровна

Отец ребёнка: Фон Медем Александр Оттонович

Смерть
06.12.1925
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
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