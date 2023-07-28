Чертков Фёдор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1845
Дата смерти28.11.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1878
Мать ребёнка: Черткова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Фон Медем Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Черткова Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1899
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург