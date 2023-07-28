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Чертков Фёдор Дмитриевич

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

07.07.1845

Дата смерти

28.11.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.02.1878

Сын: Чертков Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Черткова Елена Михайловна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Фон Медем Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Черткова Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черткова Елена Михайловна

Смерть
28.11.1899
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург