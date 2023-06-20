Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Коврижных Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1844
Сын: Коврижных Корнило Ермолаевич
Отец ребёнка: Коврижных Ермолай Иванович
д. Урусовская
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Неонила
Отец ребёнка: Коврижных Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1853
Сын: Коврижных Василий Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Ермолай Иванович
д. Урусовская
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афгинья
Отец ребёнка: Коврижных Ермолай Иванович
д. Урусовская
Смерть
Неизвестно