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Коврижных Ермолай Иванович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Коврижных Иван

Мать: Коврижных Екатерина Филипповна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Рождение ребёнка
10.09.1844

Сын: Коврижных Корнило Ермолаевич

Мать ребёнка: Марья Васильевна

д. Урусовская
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Неонила

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Рождение ребёнка
26.12.1853

Сын: Коврижных Василий Коврижных

Мать ребёнка: Марья Васильевна

д. Урусовская
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афгинья

Мать ребёнка: Марья Васильевна

д. Урусовская
Смерть
Неизвестно