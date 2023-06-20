Коврижных Ермолай Иванович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Коврижных Иван
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
10.09.1844
Сын: Коврижных Корнило Ермолаевич
Мать ребёнка: Марья Васильевна
д. Урусовская
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Неонила
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
26.12.1853
Сын: Коврижных Василий Коврижных
Мать ребёнка: Марья Васильевна
д. Урусовская
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афгинья
Мать ребёнка: Марья Васильевна
д. Урусовская
Смерть
Неизвестно