Мазура Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазура Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1964

Дата смерти

24.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1964

Отец: Кузнецов Юрий Васильевич

Мать: Барабанова Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умерла умерла

Отец ребёнка: Мазура Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазура Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аборт аборт

Отец ребёнка: Мазура Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазура Олег

Отец ребёнка: Мазура Юрий

Смерть
24.09.2022
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