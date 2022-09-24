Мазура Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1964
Дата смерти24.09.2022
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1964
Отец: Кузнецов Юрий Васильевич
Мать: Барабанова Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умерла умерла
Отец ребёнка: Мазура Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мазура Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аборт аборт
Отец ребёнка: Мазура Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазура Олег
Отец ребёнка: Мазура Юрий
Смерть
24.09.2022