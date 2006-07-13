Мазура Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазура Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1962

Отец: Мазура Василий Яковлевич

Мать: Мазура Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазура Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аборт аборт

Мать ребёнка: Мазура Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умерла умерла

Мать ребёнка: Мазура Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазура Олег

Мать ребёнка: Мазура Анна

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