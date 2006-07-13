Мазура Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мазура Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аборт аборт
Мать ребёнка: Мазура Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умерла умерла
Мать ребёнка: Мазура Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазура Олег
Мать ребёнка: Мазура Анна