Барабанова Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова Лариса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1943

Дата смерти

12.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1943

Отец: Швец Иван Максимович

Мать: Швец Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
20.12.1964

Дочь: Мазура Анна

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
15.08.1976

Сын: Барабанов Борис

Отец ребёнка: Барабанов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
15.08.1976

Сын: Барабанов Максим

Отец ребёнка: Барабанов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Сергей Николаевич

Смерть
12.04.2012
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