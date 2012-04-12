Барабанова Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1943
Дата смерти12.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1943
Отец: Швец Иван Максимович
Мать: Швец Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
20.12.1964
Дочь: Мазура Анна
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
15.08.1976
Сын: Барабанов Борис
Отец ребёнка: Барабанов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
15.08.1976
Сын: Барабанов Максим
Отец ребёнка: Барабанов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.2012