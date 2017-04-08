Якуть Франц Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкуть Франц Иосифович

Якуть Франц Иосифович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1941

Дата смерти

08.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1941

Отец: Якуть Иосиф Константинович

Мать: Якуть Мария Антоновна

Рождение ребёнка
15.09.1966

Дочь: Жук-Якуть Лилия Францевна

Мать ребёнка: Якуть-Кейпаш Тереза Станиславовна

Рождение ребёнка
28.12.1969

Дочь: Якуть Татьяна Францевна

Мать ребёнка: Якуть-Кейпаш Тереза Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якуть-Кейпаш Тереза Станиславовна

Смерть
08.04.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close