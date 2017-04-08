Якуть Франц Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1941
Дата смерти08.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1941
Отец: Якуть Иосиф Константинович
Мать: Якуть Мария Антоновна
Рождение ребёнка
15.09.1966
Дочь: Жук-Якуть Лилия Францевна
Мать ребёнка: Якуть-Кейпаш Тереза Станиславовна
Рождение ребёнка
28.12.1969
Дочь: Якуть Татьяна Францевна
Мать ребёнка: Якуть-Кейпаш Тереза Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.2017