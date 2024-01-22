Якуть-Кейпаш Тереза Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якуть-Кейпаш Тереза Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1940

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1940

Отец: Кейпаш Станислав Людвигович

Мать: Кейпаш Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1966

Дочь: Жук-Якуть Лилия Францевна

Отец ребёнка: Якуть Франц Иосифович

Рождение ребёнка
28.12.1969

Дочь: Якуть Татьяна Францевна

Отец ребёнка: Якуть Франц Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якуть Франц Иосифович

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