Якуть-Кейпаш Тереза Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1940
Отец: Кейпаш Станислав Людвигович
Мать: Кейпаш Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1966
Дочь: Жук-Якуть Лилия Францевна
Отец ребёнка: Якуть Франц Иосифович
Рождение ребёнка
28.12.1969
Дочь: Якуть Татьяна Францевна
Отец ребёнка: Якуть Франц Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно