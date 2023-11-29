Якуть Иосиф Константинович
Место рожденияд. Огородники, Гродненская губерния Российской империи
Дата рождения30.11.1904
Дата смерти26.02.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1904
Отец: Якуть Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1930
Дочь: Якуть -Радион Регина Иосифовна
Мать ребёнка: Якуть (Бебко) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Якуть -Андрушкевич Ванда Иосифовна
Мать ребёнка: Якуть (Бебко) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
27.04.1935
Сын: Якуть Владислав Иосифович
Мать ребёнка: Якуть (Бебко) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
18.12.1941
Мать ребёнка: Якуть (Бебко) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1944
Сын: Якуть Иван Иосифович
Мать ребёнка: Якуть (Бебко) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
12.08.1946
Мать ребёнка: Якуть (Бебко) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
30.09.1948
Сын: Якуть Александр Иосифович
Мать ребёнка: Якуть (Бебко) Мария Антоновна
Смерть
26.02.1988