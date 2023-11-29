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Якуть Иосиф Константинович

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Место рождения

д. Огородники, Гродненская губерния Российской империи

Дата рождения

30.11.1904

Дата смерти

26.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1904

Отец: Якуть Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якуть (Бебко) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
14.04.1930

Дочь: Якуть -Радион Регина Иосифовна

Мать ребёнка: Якуть (Бебко) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Якуть -Андрушкевич Ванда Иосифовна

Мать ребёнка: Якуть (Бебко) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
27.04.1935

Сын: Якуть Владислав Иосифович

Мать ребёнка: Якуть (Бебко) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
18.12.1941

Сын: Якуть Франц Иосифович

Мать ребёнка: Якуть (Бебко) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Якуть Иван Иосифович

Мать ребёнка: Якуть (Бебко) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
12.08.1946

Сын: Якуть Иосиф Иосифович

Мать ребёнка: Якуть (Бебко) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
30.09.1948

Сын: Якуть Александр Иосифович

Мать ребёнка: Якуть (Бебко) Мария Антоновна

Смерть
26.02.1988

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