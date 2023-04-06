Яков Демидов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Демид Яковлев
Мать: Катерина
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Устина Яковлевна
Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синклитикия Михайлова
Смерть
Неизвестно