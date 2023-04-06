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Яков Демидов

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Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Демид Яковлев

Мать: Катерина

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Устина Яковлевна

Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синклитикия Михайлова

Смерть
Неизвестно
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