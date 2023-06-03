Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Беркутов Рифат Ханафиевич
Беркутов Рифат Ханафиевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.02.1956
Пол
Мужской
Отец
Беркутов Ханафи Хамитович
1925 г.р.
Мать
Гусаковская Мария Фёдоровна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1956
Отец:
Беркутов Ханафи Хамитович
Мать:
Гусаковская Мария Фёдоровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия