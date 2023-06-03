Беркутов Рифат Ханафиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеркутов Рифат Ханафиевич

Беркутов Рифат Ханафиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1956

Отец: Беркутов Ханафи Хамитович

Мать: Гусаковская Мария Фёдоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close