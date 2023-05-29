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Гусаковская Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

?.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беркутов Ханафи Хамитович

Рождение ребёнка
10.11.1949

Сын: Беркутов Шамиль Ханафиевич

Отец ребёнка: Беркутов Ханафи Хамитович

Бабиновичи, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
29.10.1951

Сын: Беркутов Наиль Ханафиевич

Отец ребёнка: Беркутов Ханафи Хамитович

Рождение ребёнка
26.02.1956

Сын: Беркутов Рифат Ханафиевич

Отец ребёнка: Беркутов Ханафи Хамитович

Смерть
?.04.1983

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