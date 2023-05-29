Гусаковская Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти?.04.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1949
Сын: Беркутов Шамиль Ханафиевич
Отец ребёнка: Беркутов Ханафи Хамитович
Бабиновичи, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
29.10.1951
Сын: Беркутов Наиль Ханафиевич
Отец ребёнка: Беркутов Ханафи Хамитович
Рождение ребёнка
26.02.1956
Сын: Беркутов Рифат Ханафиевич
Отец ребёнка: Беркутов Ханафи Хамитович
Смерть
?.04.1983