Ковинова Варвара Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковинова Варвара Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ковинова Софья Фоминична

Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Ольга Фоминична

Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Илья Фомич

Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Лукия Фоминична

Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Александра Фоминична

Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Фома Фомич

Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Тихон Фомич

Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Иоанн Фомич

Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковинов Фома Иванович

Смерть
Неизвестно
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