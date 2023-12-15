Ковинова Варвара Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ковинова Софья Фоминична
Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Ольга Фоминична
Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Илья Фомич
Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Лукия Фоминична
Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Александра Фоминична
Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Фома Фомич
Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Тихон Фомич
Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Иоанн Фомич
Отец ребёнка: Ковинов Фома Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно