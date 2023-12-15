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Ковинов Фома Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 или 1835

Дата смерти

30.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 или 1835

Отец: Ковинов Иван Семенович

Мать: Ковинова Мария Ларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Софья Фоминична

Мать ребёнка: Ковинова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Лукия Фоминична

Мать ребёнка: Ковинова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Александра Фоминична

Мать ребёнка: Ковинова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Фома Фомич

Мать ребёнка: Ковинова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Тихон Фомич

Мать ребёнка: Ковинова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Иоанн Фомич

Мать ребёнка: Ковинова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Илья Фомич

Мать ребёнка: Ковинова Варвара Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковинова Варвара Матвеевна

Смерть
30.01.1892
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