Ковинов Фома Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834 или 1835
Дата смерти30.01.1892
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 или 1835
Отец: Ковинов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Софья Фоминична
Мать ребёнка: Ковинова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Лукия Фоминична
Мать ребёнка: Ковинова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Александра Фоминична
Мать ребёнка: Ковинова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Фома Фомич
Мать ребёнка: Ковинова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Тихон Фомич
Мать ребёнка: Ковинова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Иоанн Фомич
Мать ребёнка: Ковинова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Илья Фомич
Мать ребёнка: Ковинова Варвара Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1892