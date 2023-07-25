Мухина (Борисова) Зинаида Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Борисова) Зинаида Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1939

Дата смерти

22.05.1990

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1939

Отец: Мухин Никита Федорович

Мать: Анфиса Евдокимовна

Рождение ребёнка
28.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.05.1990
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