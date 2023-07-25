Мухина (Борисова) Зинаида Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1939
Дата смерти22.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1939
Отец: Мухин Никита Федорович
Мать: Анфиса Евдокимовна
Рождение ребёнка
28.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.05.1990