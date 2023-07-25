(Мухина) Анфиса Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мухина) Анфиса Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1900

Дата смерти

28.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1929

Сын: Мухин Виктор Никитович

Отец ребёнка: Мухин Никита Федорович

Рождение ребёнка
02.07.1936

Сын: Мухин Борис Никитович

Отец ребёнка: Мухин Никита Федорович

Рождение ребёнка
15.06.1939

Дочь: Мухина Зинаида Никитична

Отец ребёнка: Мухин Никита Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Константин Никитович

Отец ребёнка: Мухин Никита Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Никита Федорович

Смерть
28.04.1968
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