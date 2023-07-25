(Мухина) Анфиса Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1900
Дата смерти28.04.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1929
Отец ребёнка: Мухин Никита Федорович
Рождение ребёнка
02.07.1936
Отец ребёнка: Мухин Никита Федорович
Рождение ребёнка
15.06.1939
Дочь: Мухина Зинаида Никитична
Отец ребёнка: Мухин Никита Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Константин Никитович
Отец ребёнка: Мухин Никита Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1968