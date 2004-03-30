Козявина Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1932
Дата смерти30.03.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1952
Сын: Козявин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Козявин Алексей Филиппович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2004