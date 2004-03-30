Козявина Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1932

Дата смерти

30.03.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1952

Сын: Козявин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Козявин Алексей Филиппович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Алексей Филиппович

Смерть
30.03.2004
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