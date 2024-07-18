Muehlberger (Schaefer) Maria Karl — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMuehlberger (Schaefer) Maria Karl

Muehlberger (Schaefer) Maria Karl

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мильбергер Карл Карлович

Отец ребёнка: Мильбергер Карл Адамович

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.02.1924

Сын: Мильбергер Александр Карлович

Отец ребёнка: Мильбергер Карл Адамович

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.07.1927

Сын: Мильбергер Вольдемар Карлович

Отец ребёнка: Мильбергер Карл Адамович

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильбергер Карл Адамович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Muehlberger Reinhold

Отец ребёнка: Мильбергер Карл Адамович

Рождение ребёнка
13.01.1949

Сын: Мильбергер Виктор Карлович

Отец ребёнка: Мильбергер Карл Адамович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.