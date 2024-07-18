Muehlberger (Schaefer) Maria Karl
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Мильбергер Карл Адамович
Рождение ребёнка
24.02.1924
Сын: Мильбергер Александр Карлович
Отец ребёнка: Мильбергер Карл Адамович
Рождение ребёнка
14.07.1927
Сын: Мильбергер Вольдемар Карлович
Отец ребёнка: Мильбергер Карл Адамович
Рождение ребёнка
25.12.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мильбергер Карл Адамович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Muehlberger Reinhold
Отец ребёнка: Мильбергер Карл Адамович
Рождение ребёнка
13.01.1949
Сын: Мильбергер Виктор Карлович
Отец ребёнка: Мильбергер Карл Адамович