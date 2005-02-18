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Мильбергер Вольдемар Карлович

Место рождения

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.07.1927

Дата смерти

18.02.2005

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1927

Отец: Мильбергер Карл Адамович

Мать: Muehlberger (Schaefer) Maria Karl

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.02.2005

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