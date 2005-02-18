Мильбергер Вольдемар Карлович
Место рождения
Дата рождения14.07.1927
Дата смерти18.02.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.02.2005