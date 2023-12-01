Филиппова (Оборина) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Оборина) Евдокия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1912

Дата смерти

06.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1912

Отец: Оборин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1932

Сын: Филиппов Николай Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел Иванович

Щучье Озеро, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.10.1935

Дочь: Фуколова Нина Павловна

Отец ребёнка: Филиппов Павел Иванович

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.05.1938

Дочь: Митюшкина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Филиппов Павел Иванович

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.01.1940

Сын: Филиппов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1950

Дочь: Михайлова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Филиппов Павел Иванович

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Павел Иванович

Смерть
06.03.1974
Ревда, Ревда, Свердловская область
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