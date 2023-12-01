Филиппова (Оборина) Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1912
Дата смерти06.03.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1912
Отец: Оборин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1932
Сын: Филиппов Николай Павлович
Отец ребёнка: Филиппов Павел Иванович
Щучье Озеро, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.10.1935
Дочь: Фуколова Нина Павловна
Отец ребёнка: Филиппов Павел Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1938
Дочь: Митюшкина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Филиппов Павел Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1940
Сын: Филиппов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Филиппов Павел Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1950
Дочь: Михайлова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Филиппов Павел Иванович
Смерть
06.03.1974
Ревда, Ревда, Свердловская область